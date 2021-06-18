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В Японии медведь забрался на территорию авиабазы

10:05 18.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Японские охотники застрелили медведя, который пробрался на территорию авиабазы Окадама. Как передает агентство Kyodo News, медведь скрывался в зарослях вблизи военного объекта. Размер животного от холки составлял 1,5 метра.

Ранее сообщалось, что в результате нападения этого медведя пострадали четыре жителя Саппоро, включая сотрудника авиабазы. Кроме того, животное проникло на территорию аэропорта Окадамы и администрация воздушной гавани была вынуждена приостановить все вылеты.

Власти Японии в прошлом году зафиксировали 158 случаев нападения медведей на людей. По мнению экспертов, звери выходят к жилым домам из-за неурожая желудей и диких каштанов — основы медвежьего рациона в Японии.  Эхо Москвы

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