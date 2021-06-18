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Власти Москвы ограничили посещаемость зрелищных мероприятий до тысячи человек и закрыли фан-зоны для болельщиков

10:20 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы ограничили число посетителей зрелищных мероприятий 1 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

"Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми", - написал мэр.

Также принято решение о закрытии фан-зон для болельщиков из-за ситуации с коронавирусом. 

"С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1 000 людьми. Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть", - написал Собянин.

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