Режим нерабочих дней в Москве отменен с 21 июня - указ мэра

10:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим нерабочих дней в Москве для индивидуальных предпринимателей и организаций отменяется с 21 июня. Об этом сообщается в пятницу в указе мэра столицы Сергея Собянина, опубликованном на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Установить, что с 21 июня 2021 г. прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей в соответствии с пунктом 11 настоящего указа", - отмечается в документе.