0
0
162
НОВОСТИ

Дополнительные ограничительные меры в Москве продлены до 29 июня включительно

10:40 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограничительные меры на посещение ночных заведений, детских площадок в парках и игровых комнат, а также работу фудкортов продлили до 29 июня в Москве. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Игровые комнаты пока будут закрыты. И детские площадки в парках - тоже. Еще дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем", - написал мэр в своем блоге.

Как поясняется в документе, по 29 июня включительно приостановлено оказание услуг общественного питания в фудкортах, посещение детских игровых комнат, посещение зоопарков. Также продлевается приостановление в период с 23.00 до 6.00 оказания гражданам услуг общественного питания за исключением обслуживания навынос, проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 18.06.2021
В России выявили 17 262 случая заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 1 февраля
0
0
12:00 18.06.2021
В Москве выявили 9 056 заболевших ковидом за сутки, это максимум с начала пандемии
0
19
11:32 18.06.2021
"Парнас" утверждает, что Минюст приостановил регистрацию партии
0
84
11:20 18.06.2021
Путин отклонил закон об ужесточении правил цитирования для СМИ
0
108
11:05 18.06.2021
Азербайджан объявил в международный розыск глав Союза армян России и группы "Ташир"
0
138
11:00 18.06.2021
По данным The Times, финал Евро-2020 может быть перенесен из Лондона в Будапешт
0
134
10:38 18.06.2021
В Москве по просьбе бизнеса проведут эксперимент с COVID-free ресторанами
0
137
10:34 18.06.2021
Режим нерабочих дней в Москве отменен с 21 июня - указ мэра
0
158
10:20 18.06.2021
Власти Москвы ограничили посещаемость зрелищных мероприятий до тысячи человек и закрыли фан-зоны для болельщиков
0
160
10:05 18.06.2021
В Японии медведь забрался на территорию авиабазы
0
177

Возврат к списку