Дополнительные ограничительные меры в Москве продлены до 29 июня включительно
10:40 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ограничительные меры на посещение ночных заведений, детских площадок в парках и игровых комнат, а также работу фудкортов продлили до 29 июня в Москве. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
"Игровые комнаты пока будут закрыты. И детские площадки в парках - тоже. Еще дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем", - написал мэр в своем блоге.
Как поясняется в документе, по 29 июня включительно приостановлено оказание услуг общественного питания в фудкортах, посещение детских игровых комнат, посещение зоопарков. Также продлевается приостановление в период с 23.00 до 6.00 оказания гражданам услуг общественного питания за исключением обслуживания навынос, проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.
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