По данным The Times, финал Евро-2020 может быть перенесен из Лондона в Будапешт

11:00 Источник: Эхо Москвы

По данным лондонской газеты «Таймс», финал Евро-2020 может быть перенесен из Лондона в Будапешт. Это связано с тем, что Англия не может гарантировать большую заполненность стадионов, в то время как Будапешт дает стопроцентные гарантии. По данным СМИ, УЕФА уже проинформировал о своем возможном решении премьер-министра Бориса Джонсона и ждет от британских властей конкретных действий. Эхо Москвы