По данным The Times, финал Евро-2020 может быть перенесен из Лондона в Будапешт
11:00 18.06.2021 Источник: Эхо Москвы
По данным лондонской газеты «Таймс», финал Евро-2020 может быть перенесен из Лондона в Будапешт. Это связано с тем, что Англия не может гарантировать большую заполненность стадионов, в то время как Будапешт дает стопроцентные гарантии. По данным СМИ, УЕФА уже проинформировал о своем возможном решении премьер-министра Бориса Джонсона и ждет от британских властей конкретных действий. Эхо Москвы
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