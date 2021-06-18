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Азербайджан объявил в международный розыск глав Союза армян России и группы "Ташир"

11:05 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск главу Союза армян России Ару Абрамяна, главу группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, а также главу компании Royalsys Engineering Давида Галустяна по обвинению в организации контрабандных поставок оружия, боеприпасов и оборудования военного назначения в период боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении ведомства.

"Против Абрамяна, Карапетяна и Галустяна выдвинуты обвинения в преступлениях, предусмотренных статьями 100.1 ("Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны"), 218.1 ("Создание преступного сообщества с целью осуществления тяжких и особо тяжких преступлений"), 228.3 ("Незаконное приобретение, передача, хранение или продажа оружия и боеприпасов"), 279.1 ("Создание незаконных вооруженных групп, участие в их создании или обеспечении") и 206.4 ("Участие в организованной контрабанде") Уголовного кодекса Азербайджана. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Абрамян, Карапетян и Галустян объявлены в международный розыск", - говорится в заявлении.

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