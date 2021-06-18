0
0
84
НОВОСТИ

"Парнас" утверждает, что Минюст приостановил регистрацию партии

11:32 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия "Парнас" в пятницу опубликовала на своем сайте сообщение о том, что Минюст якобы приостановил ее регистрацию до 2 сентября 2021 года.

В сообщении говорится, что 3 июня "Минюст уведомил "Парнас" о приостановлении государственной регистрации партии сроком на 3 месяца - до 2 сентября 2021 года". При этом организация значилась в опубликованном ЦИК в тот же день списке партий, составленном на основе данных Минюста, которые могут участвовать в выборах.

Комментариями Минюста ТАСС пока не располагает.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 18.06.2021
В России выявили 17 262 случая заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 1 февраля
0
0
12:00 18.06.2021
В Москве выявили 9 056 заболевших ковидом за сутки, это максимум с начала пандемии
0
19
11:20 18.06.2021
Путин отклонил закон об ужесточении правил цитирования для СМИ
0
108
11:05 18.06.2021
Азербайджан объявил в международный розыск глав Союза армян России и группы "Ташир"
0
138
11:00 18.06.2021
По данным The Times, финал Евро-2020 может быть перенесен из Лондона в Будапешт
0
134
10:40 18.06.2021
Дополнительные ограничительные меры в Москве продлены до 29 июня включительно
0
162
10:38 18.06.2021
В Москве по просьбе бизнеса проведут эксперимент с COVID-free ресторанами
0
137
10:34 18.06.2021
Режим нерабочих дней в Москве отменен с 21 июня - указ мэра
0
158
10:20 18.06.2021
Власти Москвы ограничили посещаемость зрелищных мероприятий до тысячи человек и закрыли фан-зоны для болельщиков
0
160
10:05 18.06.2021
В Японии медведь забрался на территорию авиабазы
0
177

Возврат к списку