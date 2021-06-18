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В Москве выявили 9 056 заболевших ковидом за сутки, это максимум с начала пандемии

12:00 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 9 056, это максимальное значение с начала пандемии. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Всего с начала пандемии в столице было выявлено 1 269 145 случаев. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,72%. Днем ранее было выявлено 6 195 инфицированных.

За сутки в Москве зарегистрировали 78 смертей из-за коронавируса, что стало самым высоким значением с 19 января. Их общее число составило 21 276, следует из сообщения штаба.

Доля заразившихся коронавирусом в Москве в пятницу превысила 10% населения города, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией и оценок Росстата.

По информации штаба, с начала пандемии в столице зарегистрировали 1 269 145 случаев заражения. При этом Росстат оценивает численность населения города в 12 636 312 человек.

Однако власти Москвы считают, что в столице переболели гораздо больше жителей: по словам мэра города Сергея Собянина, более 60% москвичей либо перенесли новую инфекцию, либо привились от нее.

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