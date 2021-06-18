В России выявили 17 262 случая заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 1 февраля

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 262, до 5 281 309. Прирост числа инфицированных стал максимальным с 1 февраля 2021 года, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 954, до 4 850 659. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 453 против 416 днем ранее, это максимальный показатель с 18 марта. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 128 445 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.