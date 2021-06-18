Почти у 90% новых пациентов с ковидом в Москве мутировавший индийский штамм - мэр
16:00 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый обнаруженный в Москве штамм коронавируса выявили почти у 90% вновь заболевших в столице, он распространяется быстрее и действует агрессивнее, чем уханьский штамм. Мутировавший штамм называют "дельта", сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.
"Последние данные, которые мы получили - 89,3% заболевших [в Москве] заболели коронавирусом мутированным, так называемая дельта, это индийский штамм. Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется, и самое неприятное, - для того, чтобы противостоять человеку ему, его иммунный статус, количество антител, должен быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу", - сказал Собянин в интервью Первому каналу.
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