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НОВОСТИ

Почти половина россиян заявила об ухудшении экологической ситуации в стране - опрос

16:12 18.06.2021 Источник: Интерфакс

Около половины граждан России (45%) считают, что экологическая ситуация в стране за последние годы ухудшилась, среди сограждан в возрасте 18-30 лет такого мнения придерживаются 53% респондентов, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Сограждан, уверенных в изменении экологической обстановки в лучшую сторону, оказалось практически втрое меньше (17%), больше всего оптимистов в этом плане среди россиян старше 60 лет (22%), показывают результаты исследования.

Всероссийский опрос был проведён 4-6 июня 2021 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет.

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