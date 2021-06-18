Состояние владельца Louis Vuitton Бернара Арно превысило $200 млрд

16:32 Источник: Эхо Москвы

Состояние владельца Louis Vuitton и Dior Бернара Арно впервые превысило $200 млрд. Это следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.

Арно стал вторым человеком, чье состояние преодолело эту отметку. Первым был основатель Amazon Джефф Безос.

Бернар Арно сейчас возглавляет список богатейших людей мира по версии Forbes. Эхо Москвы