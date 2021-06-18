Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ

17:05 Источник: НГ-Online





На торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам,отметил, что современные опасности и угрозы Российской Федерации требуют новых подходов к обеспечению национальной безопасности и обороны страны

По его словам, «важным звеном в этом процессе является подготовка военных кадров стратегического уровня, получающих образование в ведущем военно-учебном заведении страны – Военной академии Генерального штаба».

«Военно-политическая обстановка в мире остаётся напряжённой. Не снижается военная активность НАТО вблизи российских границ. Продолжаются вооружённые конфликты, сохраняется угроза со стороны международного терроризма. Военная сила всё чаще становится инструментом решения международных проблем. Современные опасности и угрозы Российской Федерации требуют новых подходов к обеспечению национальной безопасности, обороны страны и строительству Вооружённых сил», - сказал Герасимов.

Военачальник поздравил командование и личный состав академии с очередным выпуском слушателей.