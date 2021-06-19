0
0
143
НОВОСТИ

Количество пострадавших от подтоплений в Ялте выросло до 18 человек, 1 человек пропал

12:30 19.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество пострадавших во время сильных дождей и подтоплений в Ялте увеличилось до 18 человек, еще один человек пропал, ведутся его поиски, сообщила мэр города Янина Павленко на своей странице в "Фейсбуке".

"Вследствие ЧС получили травмы 18 человек, из них 2 госпитализированы, 1 пострадавший прооперирован. 1 погибший (пгт Краснокаменка), одна женщина пропала без вести - ведутся поиски", - написала Павленко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:30 19.06.2021
США выведут часть войск и вооружений из некоторых ближневосточных стран - WSJ
0
69
17:05 18.06.2021
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ
0
142
15:00 17.06.2021
Эрдоган не исключил возможности создания военной базы в Азербайджане - ТВ
0
250
12:32 15.06.2021
Ударная группа ВМС США вошла в акваторию Южно-Китайского моря
0
560
14:05 11.06.2021
Деловую авиацию посадят за стол
0
832
12:00 11.06.2021
Учения ВВС США, Республики Корея и Японии начались над Аляской
0
836
09:00 10.06.2021
Российский военный погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии
0
903
17:16 09.06.2021
Учения объединенной системы ПВО обрели сценарий
0
988
12:32 09.06.2021
Болгарский истребитель упал в Черное море
0
963
12:00 09.06.2021
В Израиле сорвали планы ХАМАС по противодействию системе "Железный купол" - СМИ
0
1079

Возврат к списку