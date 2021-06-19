Количество пострадавших от подтоплений в Ялте выросло до 18 человек, 1 человек пропал

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество пострадавших во время сильных дождей и подтоплений в Ялте увеличилось до 18 человек, еще один человек пропал, ведутся его поиски, сообщила мэр города Янина Павленко на своей странице в "Фейсбуке".

"Вследствие ЧС получили травмы 18 человек, из них 2 госпитализированы, 1 пострадавший прооперирован. 1 погибший (пгт Краснокаменка), одна женщина пропала без вести - ведутся поиски", - написала Павленко.