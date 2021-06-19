Свыше 10 тыс. молодых лейтенантов пополнят ВС РФ в этом году
17:40 19.06.2021 Источник: НГ-Online
Свыше 10 тыс. курсантов получат первые офицерские погоны в этом году на торжественных выпусках их военных учебных заведений. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков. По его словам, в июне-июле в торжественной обстановке проходят мероприятия выпусков офицеров из 35 военно-учебных заведений Минобороны России.
«Всего завершают обучение более 1 тыс. слушателей и 10 тыс. курсантов. Получили лейтенантские погоны более 260 выпускников-девушек», - сказал Панков.
Он подчеркнул, что каждый пятый завершил обучение с отличием или золотой медалью. По его словам, все они пополнят Вооружённые силы РФ и другие силовые ведомства, где предусмотрена военная служба.
В войсках заблаговременно проводится комплекс мероприятий по их служебному предназначению, встрече и профессиональному становлению.
В армии и на флоте востребованы специалисты со средним профессиональным образованием. В Минобороны России с 2009 года развернута такая подготовка.
В этом году из 23 учебных заведений в Вооруженные Силы направлено более 1 тыс. прапорщиков и мичманов, прошедших обучение по техническому, командному, связному и другим профилям.
Все они назначены на должности, связанные с эксплуатацией современного сложного вооружения, военной и специальной техники.
Сегодня замминистра обороны принял участие в торжественной церемонии выпуска офицеров Военного института физической культуры на соборной площади Петропавловской крепости. Дипломы об окончании вуза и нагрудные знаки о высшем образовании получил 101 лейтенант, из них 17 курсанты Азербайджана, Казахстана, Армении, Анголы, Таджикистана и Руанды. Замминистра пожелал выпускникам стать преемниками и продолжателями многовековых традиций и подвигов, служить Отечеству, защищать свою Родину и свой народ.
«Вы, товарищи лейтенанты, должны помнить, что настоящий офицер обязан не просто добросовестно выполнять свой долг – он должен любить армию, быть внимательным и благородным по отношению к своим подчинённым, считать службу в Вооружённых Силах делом всей своей жизни, - напутствовал выпускников замминистра. С честью и достоинством несите высокое звание офицера российской армии, дорожите своей принадлежностью к офицерскому корпусу».
Торжественные мероприятия проводятся с соблюдением мер безопасности. В строю вакцинированные военнослужащие, либо переболевшие имеющие высокий уровень титра антител. Практически все выпускники вузов прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Массовая иммунизация военнослужащих позволила выработать коллективный иммунитет.
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