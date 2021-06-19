0
0
30
НОВОСТИ

Свыше 10 тыс. молодых лейтенантов пополнят ВС РФ в этом году

17:40 19.06.2021 Источник: НГ-Online

Свыше 10 тыс. курсантов получат первые офицерские погоны в этом году на торжественных выпусках их военных учебных заведений. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков. По его словам, в июне-июле в торжественной обстановке проходят мероприятия выпусков офицеров из 35 военно-учебных заведений Минобороны России.

«Всего завершают обучение более 1 тыс. слушателей и 10 тыс. курсантов. Получили лейтенантские погоны более 260 выпускников-девушек», - сказал Панков.

Он подчеркнул, что каждый пятый завершил обучение с отличием или золотой медалью. По его словам, все они пополнят Вооружённые силы РФ и другие силовые ведомства, где предусмотрена военная служба.

В войсках заблаговременно проводится комплекс мероприятий по их служебному предназначению, встрече и профессиональному становлению.

В армии и на флоте востребованы специалисты со средним профессиональным образованием. В Минобороны России с 2009 года развернута такая подготовка.

В этом году из 23 учебных заведений в Вооруженные Силы направлено более 1 тыс. прапорщиков и мичманов, прошедших обучение по техническому, командному, связному и другим профилям.

Все они назначены на должности, связанные с эксплуатацией современного сложного вооружения, военной и специальной техники.

Сегодня замминистра обороны принял участие в торжественной церемонии выпуска офицеров Военного института физической культуры на соборной площади Петропавловской крепости. Дипломы об окончании вуза и нагрудные знаки о высшем образовании получил 101 лейтенант, из них 17 курсанты Азербайджана, Казахстана, Армении, Анголы, Таджикистана и Руанды. Замминистра пожелал выпускникам стать преемниками и продолжателями многовековых традиций и подвигов, служить Отечеству, защищать свою Родину и свой народ.

«Вы, товарищи лейтенанты, должны помнить, что настоящий офицер обязан не просто добросовестно выполнять свой долг – он должен любить армию, быть внимательным и благородным по отношению к своим подчинённым, считать службу в Вооружённых Силах делом всей своей жизни, - напутствовал выпускников замминистра. С честью и достоинством несите высокое звание офицера российской армии, дорожите своей принадлежностью к офицерскому корпусу».

Торжественные мероприятия проводятся с соблюдением мер безопасности. В строю вакцинированные военнослужащие, либо переболевшие имеющие высокий уровень титра антител. Практически все выпускники вузов прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Массовая иммунизация военнослужащих позволила выработать коллективный иммунитет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

18:05 19.06.2021
Замминистра обороны вручил дипломы выпускникам Военного университета МО РФ
0
7
18:00 19.06.2021
Склад пиротехники горит в Москве, происходят множественные взрывы - источник
0
72
17:55 19.06.2021
Замминистра Булгаков вручил дипломы лучшим выпускникам филиала Военной академии МТО
0
13
17:50 19.06.2021
Военно-медицинская академия выпустила в 2021 году 1300 врачей
0
19
17:46 19.06.2021
Светлана Разворотнева открыла в помощь москвичам и вакцинации «Точки добра»
0
95
17:30 19.06.2021
Посол США в РФ заявил, что в скором времени намерен вернуться в Москву
0
105
17:10 19.06.2021
В общефедеральный список "Единой России" вошли рекомендованные Путиным лица
0
146
17:00 19.06.2021
Медведев останется председателем партии, хотя и не вошел в федеральную пятерку - Перминов
0
153
16:00 19.06.2021
Путин назвал людей, которых он видит во главе списка ЕР на выборах
0
305
15:15 19.06.2021
Многодетные семьи, продающие квартиру, могут получить налоговые льготы при условии приобретения ими нового жилья
0
267

Возврат к списку