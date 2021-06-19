0
0
31
НОВОСТИ

Военно-медицинская академия выпустила в 2021 году 1300 врачей

17:50 19.06.2021 Источник: НГ-Online

В Военно-медицинской академии им. Кирова в субботу клятву врача дали выпускники факультетов подготовки врачей для всех родов войск ВС РФ и силовых ведомств, медицинские сестры, гражданские медицинские специалисты.

Всего Военно-медицинская академия выпустила в 2021 году 1300 врачей, это самый большой выпуск с 2013 года.

В том числе из стен академии вышли 403 выпускника факультетов подготовки врачей по специальностям: «лечебное дело», «медико-профилактическая специальность», «фармация», 18 магистров, 139 ординаторов, 56 медицинских сестер, 220 студентов факультета гражданских медицинских специалистов.

Кроме того, академией выпущено 60 ординаторов и 45 выпускников по специальности «лечебное дело» – врачей для армий иностранных стран. В частности, академия выпустила врачей для вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Абхазии, Южная Осетии, Сирии, Палестины, Эфиопии, Руанды, Мозамбика, Вьетнама, Анголы, Палестины, Афганистанв и других стран.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин, а также начальник академии генерал майор медицинской службы Евгений Крюков

Торжественные мероприятия проводятся с соблюдением мер безопасности. В строю вакцинированные военнослужащие, либо переболевшие и имеющие высокий уровень титра антител. Практически все выпускники вузов прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

18:05 19.06.2021
Замминистра обороны вручил дипломы выпускникам Военного университета МО РФ
0
7
18:00 19.06.2021
Склад пиротехники горит в Москве, происходят множественные взрывы - источник
0
72
17:55 19.06.2021
Замминистра Булгаков вручил дипломы лучшим выпускникам филиала Военной академии МТО
0
13
17:46 19.06.2021
Светлана Разворотнева открыла в помощь москвичам и вакцинации «Точки добра»
0
95
17:40 19.06.2021
Свыше 10 тыс. молодых лейтенантов пополнят ВС РФ в этом году
0
25
17:30 19.06.2021
Посол США в РФ заявил, что в скором времени намерен вернуться в Москву
0
105
17:10 19.06.2021
В общефедеральный список "Единой России" вошли рекомендованные Путиным лица
0
146
17:00 19.06.2021
Медведев останется председателем партии, хотя и не вошел в федеральную пятерку - Перминов
0
153
16:00 19.06.2021
Путин назвал людей, которых он видит во главе списка ЕР на выборах
0
305
15:15 19.06.2021
Многодетные семьи, продающие квартиру, могут получить налоговые льготы при условии приобретения ими нового жилья
0
267

Возврат к списку