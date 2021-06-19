Военно-медицинская академия выпустила в 2021 году 1300 врачей
17:50 19.06.2021 Источник: НГ-Online
В Военно-медицинской академии им. Кирова в субботу клятву врача дали выпускники факультетов подготовки врачей для всех родов войск ВС РФ и силовых ведомств, медицинские сестры, гражданские медицинские специалисты.
Всего Военно-медицинская академия выпустила в 2021 году 1300 врачей, это самый большой выпуск с 2013 года.
В том числе из стен академии вышли 403 выпускника факультетов подготовки врачей по специальностям: «лечебное дело», «медико-профилактическая специальность», «фармация», 18 магистров, 139 ординаторов, 56 медицинских сестер, 220 студентов факультета гражданских медицинских специалистов.
Кроме того, академией выпущено 60 ординаторов и 45 выпускников по специальности «лечебное дело» – врачей для армий иностранных стран. В частности, академия выпустила врачей для вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Абхазии, Южная Осетии, Сирии, Палестины, Эфиопии, Руанды, Мозамбика, Вьетнама, Анголы, Палестины, Афганистанв и других стран.
В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин, а также начальник академии генерал майор медицинской службы Евгений Крюков
Торжественные мероприятия проводятся с соблюдением мер безопасности. В строю вакцинированные военнослужащие, либо переболевшие и имеющие высокий уровень титра антител. Практически все выпускники вузов прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.
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