17:50 Источник: НГ-Online

В Военно-медицинской академии им. Кирова в субботу клятву врача дали выпускники факультетов подготовки врачей для всех родов войск ВС РФ и силовых ведомств, медицинские сестры, гражданские медицинские специалисты.

Всего Военно-медицинская академия выпустила в 2021 году 1300 врачей, это самый большой выпуск с 2013 года.

В том числе из стен академии вышли 403 выпускника факультетов подготовки врачей по специальностям: «лечебное дело», «медико-профилактическая специальность», «фармация», 18 магистров, 139 ординаторов, 56 медицинских сестер, 220 студентов факультета гражданских медицинских специалистов.

Кроме того, академией выпущено 60 ординаторов и 45 выпускников по специальности «лечебное дело» – врачей для армий иностранных стран. В частности, академия выпустила врачей для вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Абхазии, Южная Осетии, Сирии, Палестины, Эфиопии, Руанды, Мозамбика, Вьетнама, Анголы, Палестины, Афганистанв и других стран.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин, а также начальник академии генерал майор медицинской службы Евгений Крюков

Торжественные мероприятия проводятся с соблюдением мер безопасности. В строю вакцинированные военнослужащие, либо переболевшие и имеющие высокий уровень титра антител. Практически все выпускники вузов прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.