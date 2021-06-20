После подтоплений в Ялте за медицинской помощью обратились 40 человек - мэр

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число обратившихся за медицинской помощью после подтоплений в Ялте выросло до 40 человек, сообщила в воскресенье в своем "Фейсбуке" мэр города Янина Павленко.



"В наши больницы обратились 40 человек с легкими повреждениями. Двое по-прежнему, к сожалению, числятся в розыске", - сказала она.



