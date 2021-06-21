За подкуп избирателей японский экс-министр приговорен к штрафу - СМИ

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара за подкуп избирателей приговорен к штрафу в размере 400 тыс. иен (более 3,6 тыс. долларов) и лишению права выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах в течение трех лет. Такой приговор вынес ему в понедельник Токийский суд общей юрисдикции, который принял во внимание раскаяние обвиняемого и его решение добровольно отказаться от поста министра и мандата депутата парламента, сообщило национальное общественное телевидение.



Ранее следствие уличило экс-министра в том, что он в 2018-2019 гг. передал ряду организаций в его избирательном округе в Токио под видом оплаты ритуальных услуг 800 тыс. иен (около 7,6 тыс. долларов). Такие подношения запрещены японским избирательным законодательством.



Сугавара отказался от мандата депутата в марте этого года. Пост министра он занимал в 2019 году в правительстве премьер-министра Синдзо Абэ и ушел в отставку после разоблачений в печати.



