За подкуп избирателей японский экс-министр приговорен к штрафу - СМИ
07:40 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее следствие уличило экс-министра в том, что он в 2018-2019 гг. передал ряду организаций в его избирательном округе в Токио под видом оплаты ритуальных услуг 800 тыс. иен (около 7,6 тыс. долларов). Такие подношения запрещены японским избирательным законодательством.
Сугавара отказался от мандата депутата в марте этого года. Пост министра он занимал в 2019 году в правительстве премьер-министра Синдзо Абэ и ушел в отставку после разоблачений в печати.
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