К декабрю 2022 года власти Австралии надеются открыть границы
07:50 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер, остающийся на карантине после поездки в Великобританию на саммит Группы семи, отметил, что говорить о возобновлении международных поездок к концу декабря 2022 года "слишком рано". "Я надеюсь, что к [католическому] Рождеству 2022 года мы сможем сделать это (открыть границы - прим. ТАСС), <...> однако коронавирус все еще очень опасен. [Вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19 уже прошло через страны Европы и Великобританию, но не через Австралию, поэтому мы должны быть осторожны, чтобы не допустить вспышек, как это было в других странах. Мы будем наблюдать за тем, что происходит, и ждать совета от наших экспертов", - сказал Моррисон.
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