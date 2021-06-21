К декабрю 2022 года власти Австралии надеются открыть границы

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Границы Австралии в связи с распространением коронавируса останутся закрытыми до декабря 2022 года. Об этом в понедельник сообщил премьер- министр страны Скотт Моррисон в интервью радиостанции "Ту- джи-би".



Премьер, остающийся на карантине после поездки в Великобританию на саммит Группы семи, отметил, что говорить о возобновлении международных поездок к концу декабря 2022 года "слишком рано". "Я надеюсь, что к [католическому] Рождеству 2022 года мы сможем сделать это (открыть границы - прим. ТАСС), <...> однако коронавирус все еще очень опасен. [Вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19 уже прошло через страны Европы и Великобританию, но не через Австралию, поэтому мы должны быть осторожны, чтобы не допустить вспышек, как это было в других странах. Мы будем наблюдать за тем, что происходит, и ждать совета от наших экспертов", - сказал Моррисон.



