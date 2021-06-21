Вернувшийся в США российский посол приступил к исполнению своих обязанностей
09:00 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол России Анатолий Антонов, в воскресенье вернувшийся в Вашингтон после примерно трех месяцев пребывания в Москве, куда он был приглашен на консультации, приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщается в "Твиттере" российского посольства в США.
"20 июня посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон и приступил к исполнению своих обязанностей", - говорится в сообщении.
В районе 18:00 по местному времени (01:00 мск понедельника) Антонов на служебном автомобиле въехал на территорию посольства РФ в Вашингтоне. Несколькими часами ранее он прилетел регулярным рейсом "Аэрофлота" в нью- йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди, где его встретили российские дипломаты. После общения с журналистами посол и его сопровождающие отправились в Вашингтон на автомобилях посольства.
Российско-американские отношения, переживающие не лучшие времена, еще более обострились после резонансного интервью, в котором президент США Джо Байден заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, хозяин Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей". После этого Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находился с 21 марта. Посол США в РФ Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.
16 июня в Женеве прошел российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Путин и Байден по итогам встречи договорились о возвращении послов. Также они обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.
В Госдепе и Белом доме пока не ответили на просьбу ТАСС сообщить, когда ожидается возвращение в Москву американского посла Джона Салливана.
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