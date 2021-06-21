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НОВОСТИ

В Индии выявили новый штамм коронавируса

09:05 21.06.2021 Источник: Lenta.ru

В индийском штате Махараштра выявили 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, ему дали название «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Об этом сообщил в эфире телеканала India TV глава Управления медицинского образования и исследований, доктор Татьярао П. Лахан.

Новый вариант вируса отличается наличием в спайковом белке мутации K417N, которая способна снижать активность антител у переболевших и вакцинированных людей.

Также Лахан рассказал, что пять случаев заражения новым штаммом зарегистрировали в портовом городе Ратнагири, при этом у двух инфицированных не было никаких симптомов. Для сдерживания распространения коронавируса власти создали специальные зоны и опечатали районы, где был обнаружен новый вариант коронавируса.  Lenta.Ru

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