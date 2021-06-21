Блок экс-президента Армении Кочаряна не признает итоги парламентских выборов
15:12 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" не признает итоги внеочередных парламентских выборов и намерен обратится в Конституционный суд (КС) для обжалования результатов. Об этом в понедельник в беседе с местным порталом Tert.am заявил лидер партии "Возрождающаяся Армения", один из основателей предвыборного блока Ваге Акопян.
"Блок "Армения" не признает итоги выборов. Мы намерены обратится в КС", - отметил он, добавив, что все подробности лидеры блока озвучат в ходе пресс-конференции, которая запланирована на 22 июня.
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