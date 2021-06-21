В ФРГ задержали сотрудника университета за связи с разведкой РФ - генпрокуратура
14:12 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы ФРГ по запросу местной Генеральной прокуратуры задержали гражданина России, работающего в одном из германских университетов, по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Об этом инстанция сообщила в понедельник.
По данным гособвинителя, подозреваемый - "сотрудник научно-технической кафедры при одном из университетов, расположенных в Германии". "В период между октябрем 2020 и июнем 2021 года он минимум три раза встретился с представителями российской разведслужбы", - утверждается в сообщении
Как минимум в двух случаях он якобы передал информацию, которой он владел благодаря работе на кафедре, и получил за это наличные.
Задержание было произведено в пятницу, в квартире подозреваемого, а также на его рабочем месте, проведены обыски.
Других существенных подробностей не приводится.
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