Взрыв в Атлантике для испытаний авианосца США противоречит доктрине о климате - Захарова
17:00 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на несоответствие климатической доктрине решения ВМС США взорвать в Атлантическом океане подводную бомбу с целью проведения испытаний авианосца "Джеральд Форд".
"ВМС США решили проверить на прочность новейший авианосец "Джеральд Форд" и взорвали около него в водах Атлантики подводную бомбу. Детонация оказалась такой силы, что у побережья Флориды зафиксировали колебания магнитудой почти 4", - написала Захарова в понедельник в своем телеграм-канале.
"Как это вписывается в американскую климатическую доктрину?" - задалась вопросом официальный представитель МИД РФ.
В связи с этим Захарова напомнила про слова президента США Джо Байдена о необходимости обеспечить более устойчивое будущее и принять в течение этого десятилетия решения для преодоления климатического кризиса, угрожающего всему человечеству. "Ударим автопробегом по бездорожью?" - прокомментировала дипломат данную ситуацию.
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