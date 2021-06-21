Взрыв в Атлантике для испытаний авианосца США противоречит доктрине о климате - Захарова

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на несоответствие климатической доктрине решения ВМС США взорвать в Атлантическом океане подводную бомбу с целью проведения испытаний авианосца "Джеральд Форд".

"ВМС США решили проверить на прочность новейший авианосец "Джеральд Форд" и взорвали около него в водах Атлантики подводную бомбу. Детонация оказалась такой силы, что у побережья Флориды зафиксировали колебания магнитудой почти 4", - написала Захарова в понедельник в своем телеграм-канале.

"Как это вписывается в американскую климатическую доктрину?" - задалась вопросом официальный представитель МИД РФ.

В связи с этим Захарова напомнила про слова президента США Джо Байдена о необходимости обеспечить более устойчивое будущее и принять в течение этого десятилетия решения для преодоления климатического кризиса, угрожающего всему человечеству. "Ударим автопробегом по бездорожью?" - прокомментировала дипломат данную ситуацию.