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Верховный комиссар ООН считает, что ситуация в области прав в Белоруссии ухудшается

17:32 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что ситуация в области прав и свобод в Белоруссии ухудшается. С таким утверждением она выступила в понедельник на открывшейся в Женеве в онлайн-формате 47-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Ситуация в Белоруссии продолжает ухудшатся", - сказала Бачелет. По ее словам, в стране введены "суровые ограничения на гражданское пространство, включая право на свободу выражения мнения, мирные собрания и ассоциации", проводятся "рейды против гражданского общества и независимых СМИ", а также осуществляются преследования правозащитников и журналистов.

Верховный комиссар утверждала, что "продолжает получать многочисленные сообщения о произвольных арестах и задержаниях, пытках и плохом обращении". Она выразила сожаление в связи с решением белорусских властей прекратить присутствие в Минске старшего советника по правам человека из возглавляемого Бачелет управления.

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