ЕС ввел санкции против 78 физических и 8 юридических лиц Белоруссии - Совет ЕС

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз расширил санкции против Белоруссии, добавив в черный список 78 физических и 8 юридических лиц. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и 8 юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов", - отмечается в нем.