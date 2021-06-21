ЕС ввел санкции против 78 физических и 8 юридических лиц Белоруссии - Совет ЕС
18:00 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз расширил санкции против Белоруссии, добавив в черный список 78 физических и 8 юридических лиц. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.
"Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и 8 юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов", - отмечается в нем.
НОВОСТИ
- 19:20 21.06.2021
- На Кубани введут обязательную вакцинацию от ковида для работающих с людьми - губернатор
- 18:40 21.06.2021
- Великобритания ввела санкции в отношении 11 физических лиц и двух организаций Белоруссии
- 17:56 21.06.2021
- «Группа ГАЗ» профинансировала создание ПЦР-лаборатории в центральной больнице города Павлово
- 17:32 21.06.2021
- Верховный комиссар ООН считает, что ситуация в области прав в Белоруссии ухудшается
- 17:12 21.06.2021
- Минэкономики не согласилось с МВД относительно перечня запрещенных неисправностей автотранспорта
- 17:00 21.06.2021
- Взрыв в Атлантике для испытаний авианосца США противоречит доктрине о климате - Захарова
- 16:32 21.06.2021
- Петра Толстого попросили проконтролировать обустройство Аллеи памяти кремлевских курсантов в Люблино
- 16:32 21.06.2021
- Подпольщики в Мьянме убили уже более 170 сторонников военных властей - СМИ
- 16:12 21.06.2021
- Две мятежные провинции на юге Судана получили автономию
- 16:00 21.06.2021
- Шведский парламент выразил недоверие премьер-министру
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать