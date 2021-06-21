Великобритания ввела санкции в отношении 11 физических лиц и двух организаций Белоруссии

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания ввела санкции в отношении одиннадцати физических лиц и двух организаций Белоруссии за инцидент с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, а также нарушение прав человека и подавление демократии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник МИД Соединенного Королевства.

Так, санкции введены в отношении министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, главы министерства транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, командующего военно- воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Игоря Голуба и его заместителя Андрея Гурцевича, генерального директора "Белаэронавигации" Леонида Чуро. Среди юридических лиц, включенных в санкционный список, числится государственное предприятие "Белаэронавигация", отвечающее за работу белорусских авиадиспетческих служб. Британские власти возлагают на него ответственность за инцидент с принудительной посадкой борта Ryanair.

Также под рестриктивные меры попала BNK Ltd, подконтрольная государственной Белорусской нефтяной компании (БНК). В списке утверждается о наличии оснований подозревать, что она напрямую контролируется президентом Александром Лукашенко. В Форин оффисе подчеркнули, что эти действия предприняты параллельно с США, Канадой и ЕС.