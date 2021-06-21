Минобороны Израиля сообщило о перехвате беспилотников сверхмощным лазером в ходе испытаний

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Израиля успешно завершило первую серию испытаний новой бортовой высокомощной лазерной оружейной системы, перехватывающей беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства.

"Управление исследований и разработок министерства обороны совместно с концерном Elbit Systems ("Элбит системз") и ВВС Израиля успешно осуществили перехват нескольких БПЛА с использованием бортовой системы высокомощного лазерного оружия (HPL-WS). Перехват БПЛА осуществлялся на различных дальностях и высотах полета", - говорится в заявлении пресс-службы.

В ведомстве указали, что "на самолет была установлена высокомощная лазерная оружейная система, которая была проверена по нескольким сценариям", "успешно перехватив и уничтожив все БПЛА, которые были запущены во время испытаний". "Способность перехватывать и уничтожать угрозы в воздухе является новаторской и предполагает стратегические изменения в противовоздушной обороне Государства Израиль. Эта революционная серия испытаний была проведена на полигоне в центре Израиля", - добавили в пресс- службе.

"Израиль является одной из первых стран в мире, достигших и продемонстрировавших такие возможности бортовой лазерной системы большой мощности", - отметили в министерстве, указав, что "первая серия испытаний является начальным этапом многолетней программы по разработке лазерной системы для защиты от различных угроз на большом удалении". "Этот метод воздушного перехвата имеет много преимуществ, включая низкую стоимость, способность эффективно перехватывать угрозы на больших расстояниях и высотах вне зависимости от погодных условий, а также способность защищать обширные территории", - добавили там.

"Авиационная высокомощная лазерная система дополнит израильскую многоуровневую противоракетную оборону, которая включает в себя системы "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец" ("Стрела"). Эта система повысит эффективность противовоздушной обороны против существующих и будущих угроз в регионе", - добавили в израильском оборонном ведомстве.