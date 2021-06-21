В Подмосковье стартовал президентский проект «Социальная газификация»

20:30

Фото Константина Семенца

Президентский проект «Социальная газификация» стартовал в Подмосковье. Он начался с запуска газораспределительной станции «Жуково» в Раменском городском округе. Ее открыл сегодня губернаторвместе с зампредом правительства РФ

«Когда президент озвучил в своем Послании тему социальной газификации, мы поняли, что в самом большом объеме это коснется Московской области – у нас 96% газифицированных населенных пунктов. 300 тыс. человек благодаря решению президента получат газ в течение 18 месяцев, – сказал Андрей Воробьёв. – Особенность социальной газификации заключается в том, что дом должен быть официально зарегистрирован. Мы предусмотрели удобную комплексную услугу для жителей по оформлению всех необходимых документов. Но газа не будет, если не будут модернизированы ГРС. Спасибо строителям, которые добросовестно построили эту газораспределительную станцию. Я очень надеюсь, что большое количество людей почувствуют от нее максимальный эффект».

Суть социальной газификации в том, что каждому жителю Подмосковья протянут совершенно бесплатно газовую трубу до границ его земельного участка. Речь именно о тех населенных пунктах, куда «голубое топливо» уже заведено. Подавать специально заявку для этого не нужно, «Мособлгаз» построит газопроводы в соответствии с графиком.

«Сегодня значимое событие для жителей Московской области – вводится в эксплуатацию одна из крупнейших ГРС в Подмосковье. Отмечу, что станция построена по самым современным технологиям. Ввод объекта будет способствовать реализации задач, поставленных президентом России, по увеличению темпов газификации регионов», – сказал Александр Новак.

Новая ГРС «Жуково» – крупнейший объект, построенный по госпрограмме «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» всего за год. Она полностью автоматизирована и оснащена новейшей системой управления. Теперь 10 тыс. домовладений в 200 населенных пунктах Раменского, Жуковского и Бронниц смогут подключиться к «голубому топливу». Газом обеспечат более 30 тыс. человек. Появятся также условия для газификации индустриальных парков, это поможет привлечь инвесторов и развивать экономику в этих территориях.