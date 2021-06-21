Жара в Москве может побить температурный рекорд 120-летней давности - "Фобос"
20:40 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жаркая погода в Москве в ближайшие четыре дня может побить температурный рекорд 120-летней давности, установленный в 1901 году. Тогда столбики термометров поднялись до отметки в 34,7 градуса, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"У нас в ближайшие четыре дня Москву ждет субропическая жара, которой не было в июне последние 120 лет. 30-градусный зной будет только нарастать с температурным фоном на 13-15 градусов выше климатической нормы. Он продержится до конца текущей недели. В ближайшие четверо суток - со вторника до пятницы - столбики термометров будут четырежды подниматься до рекордных отметок: 33-36 градусов. Кроме того, может быть также установлен новый рекорд - максимум всего июня, который держится с далекого 1901 года с температурой воздуха 34,7 градуса", - сказал он.
При этом, по словам метеоролога, на следующей неделе "прожаренная" воздушная масса в Москве сменится на более прохладную. На стыке этих атмосферных масс, который ожидается в конце текущей недели, на город обрушатся ливни, грозы и даже ураганный ветер. В связи с этим Тишковец порекомендовал москвичам в преддверии выходных убрать машины подальше от деревьев и неустойчивых конструкций, не планировать мероприятия на открытом воздухе и оградить детей от прогулок.
НОВОСТИ
- 22:00 21.06.2021
- Заболеваемость коронавирусом в мире снижется восьмую неделю подряд - глава ВОЗ
- 21:20 21.06.2021
- Четверо военнослужащих погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ - ДНР
- 20:30 21.06.2021
- В Подмосковье стартовал президентский проект «Социальная газификация»
- 20:00 21.06.2021
- Минобороны Израиля сообщило о перехвате беспилотников сверхмощным лазером в ходе испытаний
- 19:20 21.06.2021
- На Кубани введут обязательную вакцинацию от ковида для работающих с людьми - губернатор
- 18:40 21.06.2021
- Великобритания ввела санкции в отношении 11 физических лиц и двух организаций Белоруссии
- 18:00 21.06.2021
- ЕС ввел санкции против 78 физических и 8 юридических лиц Белоруссии - Совет ЕС
- 17:56 21.06.2021
- «Группа ГАЗ» профинансировала создание ПЦР-лаборатории в центральной больнице города Павлово
- 17:32 21.06.2021
- Верховный комиссар ООН считает, что ситуация в области прав в Белоруссии ухудшается
- 17:12 21.06.2021
- Минэкономики не согласилось с МВД относительно перечня запрещенных неисправностей автотранспорта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать