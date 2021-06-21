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Жара в Москве может побить температурный рекорд 120-летней давности - "Фобос"

20:40 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жаркая погода в Москве в ближайшие четыре дня может побить температурный рекорд 120-летней давности, установленный в 1901 году. Тогда столбики термометров поднялись до отметки в 34,7 градуса, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"У нас в ближайшие четыре дня Москву ждет субропическая жара, которой не было в июне последние 120 лет. 30-градусный зной будет только нарастать с температурным фоном на 13-15 градусов выше климатической нормы. Он продержится до конца текущей недели. В ближайшие четверо суток - со вторника до пятницы - столбики термометров будут четырежды подниматься до рекордных отметок: 33-36 градусов. Кроме того, может быть также установлен новый рекорд - максимум всего июня, который держится с далекого 1901 года с температурой воздуха 34,7 градуса", - сказал он.

При этом, по словам метеоролога, на следующей неделе "прожаренная" воздушная масса в Москве сменится на более прохладную. На стыке этих атмосферных масс, который ожидается в конце текущей недели, на город обрушатся ливни, грозы и даже ураганный ветер. В связи с этим Тишковец порекомендовал москвичам в преддверии выходных убрать машины подальше от деревьев и неустойчивых конструкций, не планировать мероприятия на открытом воздухе и оградить детей от прогулок.

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