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Четверо военнослужащих погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ - ДНР

21:20 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР) погибли в результате обстрелов под Донецком со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще пять военнослужащих получили ранения. Об этом в понедельник сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

"Сегодня в 10 часов 10 минут в результате обстрела из минометов позиции подразделений Народной милиции в районе Лозового (северо-западный пригород Донецка - прим. ТАСС) со стороны 28 отдельной мотопехотной бригады ВСУ были убиты трое наших военнослужащих и один получил тяжелое ранение", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

Как сообщили в Народной милиции, в 13.30 эвакуационная группа, следовавшая на санитарном автомобиле за раненым и телами погибших, была обстреляна киевскими силовиками со стороны Красногоровки из станкового противотанкового гранатомета. "В результате один защитник ДНР погиб, четверо получили ранения", - уточнили в ведомстве.

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