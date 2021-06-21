Заболеваемость коронавирусом в мире снижется восьмую неделю подряд - глава ВОЗ

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость коронавирусом в мире снижается восьмую неделю подряд, а смертность - седьмую неделю подряд. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Число случаев COVID-19 снижается восьмую неделю подряд, а число смертей - седьмую неделю подряд", - сказал он.