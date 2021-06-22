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Посол США вернется в Москву на этой неделе - Госдеп

22:40 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США в России Джон Салливан вернется в Москву на этой неделе, сообщил в понедельник в ходе регулярного брифинга глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Посол Салливан вернется в Москву на этой неделе, потому что мы остаемся привержены открытым каналам связи с российским правительством, чтобы продвигать американские интересы и снизить риск просчета [в отношениях] между двумя странами", - сказал он.

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