Посол США вернется в Москву на этой неделе - Госдеп
22:40 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол США в России Джон Салливан вернется в Москву на этой неделе, сообщил в понедельник в ходе регулярного брифинга глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Посол Салливан вернется в Москву на этой неделе, потому что мы остаемся привержены открытым каналам связи с российским правительством, чтобы продвигать американские интересы и снизить риск просчета [в отношениях] между двумя странами", - сказал он.
НОВОСТИ
- 22:00 21.06.2021
- Заболеваемость коронавирусом в мире снижется восьмую неделю подряд - глава ВОЗ
- 21:20 21.06.2021
- Четверо военнослужащих погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ - ДНР
- 20:40 21.06.2021
- Жара в Москве может побить температурный рекорд 120-летней давности - "Фобос"
- 20:30 21.06.2021
- В Подмосковье стартовал президентский проект «Социальная газификация»
- 20:00 21.06.2021
- Минобороны Израиля сообщило о перехвате беспилотников сверхмощным лазером в ходе испытаний
- 19:20 21.06.2021
- На Кубани введут обязательную вакцинацию от ковида для работающих с людьми - губернатор
- 18:40 21.06.2021
- Великобритания ввела санкции в отношении 11 физических лиц и двух организаций Белоруссии
- 18:00 21.06.2021
- ЕС ввел санкции против 78 физических и 8 юридических лиц Белоруссии - Совет ЕС
- 17:56 21.06.2021
- «Группа ГАЗ» профинансировала создание ПЦР-лаборатории в центральной больнице города Павлово
- 17:32 21.06.2021
- Верховный комиссар ООН считает, что ситуация в области прав в Белоруссии ухудшается
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать