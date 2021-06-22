За пять месяцем ущерб от преступлений в РФ составил почти 200 млрд рублей - МВД

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ущерб в результате преступлений в России с января по май текущего года составил почти 200 млрд рублей. Об этом говорится в статистических материалах о состоянии преступности, с которыми ознакомился ТАСС.



"Ущерб от преступлений составил 196,7 млрд руб., что на 1,0% меньше аналогичного показателя прошлого года. Основная часть ущерба - 91,3% - приходится на преступления, зарегистрированные в городах и послках городского типа", - говорится в материалах.



По данным МВД, по сравнению с январем - маем прошлого года на 12,3% возросло число преступлений экономической направленности, выявленных сотрудниками правоохранительных органов. "Всего выявлено 60,1 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 7,1%. Материальный ущерб от указанных преступлений составил 135,4 млрд рублей", - сказано в статистике ведомства.



