За пять месяцем ущерб от преступлений в РФ составил почти 200 млрд рублей - МВД
07:50 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Ущерб от преступлений составил 196,7 млрд руб., что на 1,0% меньше аналогичного показателя прошлого года. Основная часть ущерба - 91,3% - приходится на преступления, зарегистрированные в городах и послках городского типа", - говорится в материалах.
По данным МВД, по сравнению с январем - маем прошлого года на 12,3% возросло число преступлений экономической направленности, выявленных сотрудниками правоохранительных органов. "Всего выявлено 60,1 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 7,1%. Материальный ущерб от указанных преступлений составил 135,4 млрд рублей", - сказано в статистике ведомства.
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