0
0
138
НОВОСТИ

За пять месяцем ущерб от преступлений в РФ составил почти 200 млрд рублей - МВД

07:50 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ущерб в результате преступлений в России с января по май текущего года составил почти 200 млрд рублей. Об этом говорится в статистических материалах о состоянии преступности, с которыми ознакомился ТАСС.

"Ущерб от преступлений составил 196,7 млрд руб., что на 1,0% меньше аналогичного показателя прошлого года. Основная часть ущерба - 91,3% - приходится на преступления, зарегистрированные в городах и послках городского типа", - говорится в материалах.

По данным МВД, по сравнению с январем - маем прошлого года на 12,3% возросло число преступлений экономической направленности, выявленных сотрудниками правоохранительных органов. "Всего выявлено 60,1 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 7,1%. Материальный ущерб от указанных преступлений составил 135,4 млрд рублей", - сказано в статистике ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 22.06.2021
Черчесов объяснил поражение сборной РФ в игре против Дании
0
0
09:00 22.06.2021
Россия поддержит Белоруссию после введенных в отношении нее санкций ЕС - посол
0
18
08:00 22.06.2021
Во вторник в Московском регионе будет действовать оранжевый уровень погодной опасности
0
134
22:40 21.06.2021
Посол США вернется в Москву на этой неделе - Госдеп
0
543
22:00 21.06.2021
Заболеваемость коронавирусом в мире снижется восьмую неделю подряд - глава ВОЗ
0
605
21:20 21.06.2021
Четверо военнослужащих погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ - ДНР
0
675
20:40 21.06.2021
Жара в Москве может побить температурный рекорд 120-летней давности - "Фобос"
0
631
20:30 21.06.2021
В Подмосковье стартовал президентский проект «Социальная газификация»
0
627
20:00 21.06.2021
Минобороны Израиля сообщило о перехвате беспилотников сверхмощным лазером в ходе испытаний
0
710
19:20 21.06.2021
На Кубани введут обязательную вакцинацию от ковида для работающих с людьми - губернатор
0
666

Возврат к списку