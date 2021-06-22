Во вторник в Московском регионе будет действовать оранжевый уровень погодной опасности
08:00 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в Москве температура воздуха составит плюс 33-35 градусов, в Подмосковье она будет колебаться в пределах плюс 30-35 градусов. В ночь на среду температура в столице может опуститься до плюс 19 градусов, в Подмосковье - до 16 градусов.
Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары сохранится в Москве до 21:00 вторника. Кроме того, в столичном регионе из-за очень высокой температуры предупреждение будет действовать до 11:00 мск среды. "Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов", - говорится в сообщении Гидрометцентра.
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