Во вторник в Московском регионе будет действовать оранжевый уровень погодной опасности

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Небольшая облачность и до 35 градусов жары ожидаются во вторник в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра России.



Днем в Москве температура воздуха составит плюс 33-35 градусов, в Подмосковье она будет колебаться в пределах плюс 30-35 градусов. В ночь на среду температура в столице может опуститься до плюс 19 градусов, в Подмосковье - до 16 градусов.



Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары сохранится в Москве до 21:00 вторника. Кроме того, в столичном регионе из-за очень высокой температуры предупреждение будет действовать до 11:00 мск среды. "Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов", - говорится в сообщении Гидрометцентра.



