Россия поддержит Белоруссию после введенных в отношении нее санкций ЕС - посол
09:00 22.06.2021 Источник: Коммерсант.ru
Россия поддержит Белоруссию после введенных в отношении нее санкций Евросоюза, сообщил посол РФ в Минске Евгений Лукьянов. 21 июня Совет ЕС расширил санкции против Белоруссии из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. В список попали 78 человек и восемь организаций.
«Мы не бросим Беларусь»,— сказал господин Лукьянов «РИА Новости». На вопрос, как именно Россия поддержит Белоруссию, он ответил: «Будем оказывать поддержку до самых критических обстоятельств». Коммерсантъ
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