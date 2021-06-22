Россия поддержит Белоруссию после введенных в отношении нее санкций ЕС - посол

09:00 Источник: Коммерсант.ru

Россия поддержит Белоруссию после введенных в отношении нее санкций Евросоюза, сообщил посол РФ в Минске Евгений Лукьянов. 21 июня Совет ЕС расширил санкции против Белоруссии из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. В список попали 78 человек и восемь организаций.

«Мы не бросим Беларусь»,— сказал господин Лукьянов «РИА Новости». На вопрос, как именно Россия поддержит Белоруссию, он ответил: «Будем оказывать поддержку до самых критических обстоятельств». Коммерсантъ