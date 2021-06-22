Кремль опубликовал статью Путина ко Дню памяти и скорби

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Статья президента России Владимира Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны "Быть открытыми, несмотря на прошлое" опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби.

Статья также должна появиться во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг - в еженедельной газете Die Zeit в разделе "Мнения".

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В 2007 году был принят закон о включении в перечень памятных дат Дня памяти и скорби (22 июня).

К предыдущей круглой дате, в 2020 году, Путин публиковал статью "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".