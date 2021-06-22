США организовали переворот на Украине в 2014 году, уверен Путин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госпереворот на Украине в 2014 году, результатом которого стал раскол страны и выход из ее состава Крыма, был организован США и безвольно поддержан государствами Европы. Это отметил президент РФ Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", опубликованной во вторник по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны.

"Зачем США организовали переворот, а страны Европы - безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава" - отметил Путин, говоря о событиях 2014 года.