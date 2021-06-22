МВД РФ в этом году планирует привить от коронавируса не менее 60% сотрудников

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД планирует привить от коронавирусной инфекции в этом году не менее 60% от общего числа сотрудников. Об этом на соответствующий запрос ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"Руководители подразделений органов внутренних дел ориентированы на достижение в июле 2021 года охвата первым компонентом вакцин от новой коронавирусной инфекции, а в августе 2021 года - вторым компонентом - не менее 60% сотрудников органов внутренних дел РФ, которые не болели COVID-19 и не имеют антител к SARS-CoV-2. Особый акцент будет сделан на максимальный охват прививками против COVID-19 постоянного состава, а также курсантов образовательных организаций системы МВД России", - говорится в сообщении.