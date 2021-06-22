Попытки ограничить работу РФ в Арктике связаны с борьбой за доступ к ресурсам - Медведев
17:40 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев объяснил попытки других стран ограничить работу России в Арктике их участием в борьбе за доступ к природным ресурсам и намерением установить контроль над стратегическими коммуникациями в регионе.
"Не секрет, что целый ряд стран не оставляет попыток значительно ограничить нашу деятельность в Арктике, постоянно возникают какие-то претензии", - констатировал Медведев во вторник на заседании Межведомственной комиссии СБ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике. По его словам, эти страны "стремятся вести борьбу за доступ к природным ресурсам Северного Ледовитого океана и установить контроль над стратегическими морскими и воздушными коммуникациями Арктики".
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