Россия в рамках соглашения будет работать с США по выявлению хакеров - Бортников
11:00 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия будет работать с США в сфере выявления хакеров-вымогателей в рамках соглашения президентов двух стран. Об этом сообщил на открытии IX Московской конференции по международной безопасности директор ФСБ Александр Бортников.
"Проводим действия в рамках тех соглашений, которые были осуществлены между нашими президентами. Так что, будем работать вместе, надеемся на взаимность", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
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