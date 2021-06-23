Россия в рамках соглашения будет работать с США по выявлению хакеров - Бортников

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет работать с США в сфере выявления хакеров-вымогателей в рамках соглашения президентов двух стран. Об этом сообщил на открытии IX Московской конференции по международной безопасности директор ФСБ Александр Бортников.

"Проводим действия в рамках тех соглашений, которые были осуществлены между нашими президентами. Так что, будем работать вместе, надеемся на взаимность", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.