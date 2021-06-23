Возросшая активность ВМС НАТО у границ РФ носит провокационный характер - Герасимов
12:05 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Активность ВМС НАТО у границ России значительно возросла и носит провокационный характер, что создает предпосылки возникновения инцидентов. Об этом заявил в среду начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.
"Значительно возросла активность ВМС НАТО у наших границ. Практически на постоянной основе в Черном и Балтийском морях действуют корабли, оснащенные высокоточным ракетным оружием большой дальности, выполняются полеты самолетов разведывательной, патрульной и ударной авиации, а также беспилотных летательных аппаратов. Действия кораблей США и их союзников носят явно провокационный характер", - сказал Герасимов.
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