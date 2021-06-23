Евгений Нифантьев запустил марафон по чтению стихов о войне
11:00 23.06.2021
|Фото Галины Бродской
Поэтический онлайн-марафон, по его словам, призван отдать дань страшным событиям прошедшей войны, вспомнить о героях и подвигах граждан Советского Союза, выступивших против фашизма с первых военных дней.
Нифантьев предложил учащимся и студентам принять участие в марафоне военной поэзии. Поэтическое произведение можно будет записать на видео и выложить запись на свои страницы в социальных сетях с хэштегом #Помним22июня. Кроме того, Евгений Нифантьев принял участие в международной акции «Свеча памяти» - возложил цветы и поставил свечи в память тех, кто не вернулся с войны. Напомним, в ходе акции «Свеча памяти» ее участники накануне Дня памяти и скорби, Дня Победы 9 мая и в другие памятные дни Великой Отечественной войны зажигают свечи, вспоминая 27 млн погибших в 1941–1945 годах и всех павших в сражениях за Родину.
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