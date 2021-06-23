Евгений Нифантьев запустил марафон по чтению стихов о войне

11:00

Фото Галины Бродской

Член Общественной палаты Евгений Нифантьев 22 июня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в День памяти и скорби, открыл поэтический онлайн-марафон декламации стихов о войне, прочитав студентам стихотворение Константина Симонова «Смерть друга». Общественник подчеркнул, что 22 июня 1941 года – один из тех дней истории России, память о которой должна быть сохранена. «Это одна из самых трагичных дат в истории России, о которой нельзя забывать. Я очень надеюсь, что молодежь поддержит меня, вспомнив наших героев и почтив их память строками стихотворений», – добавил Евгений Нифантьев.

Поэтический онлайн-марафон, по его словам, призван отдать дань страшным событиям прошедшей войны, вспомнить о героях и подвигах граждан Советского Союза, выступивших против фашизма с первых военных дней.

Нифантьев предложил учащимся и студентам принять участие в марафоне военной поэзии. Поэтическое произведение можно будет записать на видео и выложить запись на свои страницы в социальных сетях с хэштегом #Помним22июня. Кроме того, Евгений Нифантьев принял участие в международной акции «Свеча памяти» - возложил цветы и поставил свечи в память тех, кто не вернулся с войны. Напомним, в ходе акции «Свеча памяти» ее участники накануне Дня памяти и скорби, Дня Победы 9 мая и в другие памятные дни Великой Отечественной войны зажигают свечи, вспоминая 27 млн погибших в 1941–1945 годах и всех павших в сражениях за Родину.