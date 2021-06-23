Российский Су-30СМ сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Охотским морем - МО РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский истребитель Су-30СМ поднимался в среду для сопровождения американского самолет- разведчик RC-135 над Охотским морем вблизи границ РФ. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО, входит в Минобороны России).

Там уточнили, что 23 июня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над Охотским морем приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель. "Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", - отметили в НЦУО.

В центре подчеркнули, что экипаж идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Охотского моря.