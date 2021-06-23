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Morgan Stanley запретит непривитым от COVID-19 сотрудникам и клиентам доступ в офис в Нью-Йорке

15:12 23.06.2021 Источник: НГ-Online

Согласно внутренней записке, которую была в распоряжении Financial Times, сотрудникам Morgan Stanley и посетителям, которые не прошли вакцинацию против Covid-19, будет запрещено входить в офисы банка в Нью-Йорке.

«Начиная с 12 июля все сотрудники, клиенты и посетители должны будут подтвердить полную вакцинацию для доступа в здания Morgan Stanley в Нью-Йорке и Вестчестере», - говорится в меморандуме, подписанном главным сотрудником отдела кадров г-ном Кроули.

После этой даты те, кто не подтвердят, что были полностью привиты, потеряют доступ в офисы. Кроули написал, добавив, что «подавляющее большинство сотрудников» уже сообщили, что вакцинировались.

По заявлению банка, эта политика была разработана для ускорения процесса приведения офисов в рабочую норму.

Банк также ослабляет протоколы или вакцинирует персонал, отказываясь от ежедневной формы проверки здоровья для тех, кто хочет войти в офис или навестить клиентов, начиная со среды. Политика вакцинации Morgan Stanley – это самый строгий подход на Уолл-стрит.

Более 70 процентов взрослых жителей Нью-Йорка получили хотя бы одну дозу вакцины, и штат отменил подавляющее большинство ограничений, введенных им во время пандемии.

Комиссия США по равным возможностям трудоустройства в декабре заявила, что компании могут не допускать сотрудников к работе, если они отказываются пройти вакцинацию, при условии соблюдения религиозных и медицинских исключений.

По словам людей, проинформированных об этом соглашении, в апреле Morgan Stanley заключил партнерское соглашение с Capsule Pharmacy, чтобы разместить в штаб-квартире пункты вакцинации только для сотрудников.

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