Президент Российского еврейского конгресса: "Бероев объявил гражданскую войну"

15:57 Источник: НГ-Online

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер прокомментрировал "НГ" выступление артиста Егора Бероева, надевшего желтую звезду на церемонии награждения победителей Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Летопись Победы". Артист таким образом протестовал против "дискриминации" не привитых от ковида россиян. "Считаю, что выступление Егора Бероева - это манипуляция, подмена понятий, когда агрессор выставляет себя в роли жертвы, - сказал Юрий Каннер. - Ведь именно те люди, которые отказываются прививаться, представляют угрозу для общества. И это не только моя позиция: я хорошо знаю ситуацию в Израиле, где большинство взрослого населения привито, и такой высокий процент привитых достигается в том числе разным отношением к тем, кто прошел и тем, кто не прошел вакцинацию. Особую угрозу представляют те, кто отказывается прививаться и не соблюдает санитарный режим. Вчера я ехал из Петербурга в Москву на "Сапсане", половина пассажиров в бизнес-классе не надевали маски и игнорировали все просьбы проводницы их надеть. Это абсолютно безответственное отношение к обществу, фактически объявление гражданской войны - и Бероев в своем заявлении объявил гражданскую войну внутри общества, войну разумному поведению другой части общества, при этом он выставил себя как жертву. Но жертвы не те, кто не прививается, а те, кто болеют и умирают от коронавируса. Прививка работает только тогда, когда есть коллективный иммунитет и количество привитых достигает половины населения, в другой ситуации она способствует выработке новых местных штаммов, приспособленных к привитым, и снижает эффект от прививки. Поэтому выступление Бероева заслуживает порицания".

