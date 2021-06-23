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Минобороны Британии заявило, что ее эсминец совершал мирный проход через воды Украины

16:12 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Великобритании заявило, что ее эсминец Defender совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, отвергнув заявления России о предупредительной стрельбе. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в среду в "Твиттере" в связи с инцидентом, произошедшим ранее в районе полуострова Крым.

"Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - отмечается в сообщении. "Мы полагаем, что русские проводили учебные стрельбы в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. Никакие из выстрелов не были направлены на HMS Defender, и мы не признаем утверждение о том, что на пути его следования были сброшены бомбы", - заявили в пресс- службе министерства.

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