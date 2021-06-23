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НОВОСТИ

Индийский штамм ковида наиболее распространен в Москве, Нижегородской и Саратовской областях - Голикова

16:32 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийский вариант мутации коронавирусной инфекции наиболее распространен в Москве, Нижегородской и Саратовской областях, тенденция к росту наблюдается и в Санкт-Петербурге. Об этом в среду сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"За последние недели наблюдается увеличение доли индийского штамма, а в отдельных регионах страны его преобладание. В первую очередь, это город Москва, Нижегородская, Саратовская области, и мы наблюдаем тенденцию на увеличение циркулирования этого штамма на территории города Санкт-Петербург", - сказала она.

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