Индийский штамм ковида наиболее распространен в Москве, Нижегородской и Саратовской областях - Голикова
16:32 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индийский вариант мутации коронавирусной инфекции наиболее распространен в Москве, Нижегородской и Саратовской областях, тенденция к росту наблюдается и в Санкт-Петербурге. Об этом в среду сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"За последние недели наблюдается увеличение доли индийского штамма, а в отдельных регионах страны его преобладание. В первую очередь, это город Москва, Нижегородская, Саратовская области, и мы наблюдаем тенденцию на увеличение циркулирования этого штамма на территории города Санкт-Петербург", - сказала она.
НОВОСТИ
- 17:12 23.06.2021
- Новый температурный максимум июня установлен в Москве - Вильфанд
- 17:00 23.06.2021
- Большинство вузов в РФ проведут вступительные испытания дистанционно - Фальков
- 16:46 23.06.2021
- Известный ресторатор Дмитрий Левицкий поддержал обязательную вакцинацию и систему ковид-ограничений в Москве
- 16:12 23.06.2021
- Минобороны Британии заявило, что ее эсминец совершал мирный проход через воды Украины
- 16:00 23.06.2021
- В России госпитализированы с ковидом 130 тыс. человек - Мурашко
- 15:57 23.06.2021
- Президент Российского еврейского конгресса: "Бероев объявил гражданскую войну"
- 15:32 23.06.2021
- Практику извинений на камеру поддержали в Госдуме и ОП
- 15:12 23.06.2021
- Morgan Stanley запретит непривитым от COVID-19 сотрудникам и клиентам доступ в офис в Нью-Йорке
- 15:12 23.06.2021
- Российский Су-30СМ сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Охотским морем - МО РФ
- 15:00 23.06.2021
- Военный атташе Британии вызван в МО РФ из-за нарушения госграницы эсминцем в Черном море
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать