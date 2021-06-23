Известный ресторатор Дмитрий Левицкий поддержал обязательную вакцинацию и систему ковид-ограничений в Москве

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Минимизирование доступа не привитых против COVID-19 горожан к сфере услуг должно стать действенной мерой в борьбе с распространением вируса, поскольку сейчас главная задача – максимально быстро привить тех, кто выступает против вакцинации, считает президент профессионального ресторанного альянса «Реал», основатель Hurma Management Group Дмитрий Левицкий. В своем Telegram-канале Левицкий отметил, что аналитика и исследования, проведенные в других странах, ясно свидетельствуют, что если прививаются как минимум 50 процентов граждан, ситуация с заболеваемостью улучшается. Так самой важной целью на сегодняшний день является как можно более широкая вакцинация населения.

Вызывают опасения граждане, которые по каким-то своим причинам избегают прививок, вне зависимости от того есть у них какие-то причины для отказа от прививки. «При таком раскладе необходимый процент привитых мы сможем достичь за два-три месяца. Да, для бизнеса это тяжелый удар, меры поддержки от государства необходимы. Но если альтернативой этому служит вариант, когда нас закрывают-открывают раз в полгода, мы продолжаем пожизненно работать в этих масках-перчатках, соблюдать дистанцию и так далее – я считаю, лучше два-три месяца перетерпеть», – отметил Левицкий.

В сложившихся условиях бизнесу придется нелегко, некоторые, как считает президент профессионального ресторанного альянса «Реал», будут недовольны результатами. «Я привился, но уважаю право людей не прививаться. И эти два-три месяца нужны как раз для того, чтобы снять этот вопрос раз и навсегда. Да, людям без прививки будет некомфортно эти месяцы. Для выхода в свет нужен будет ПЦР тест. Тяжко будет и бизнесу, но это наше общее дело, чтобы через два-три месяца вернуться к обычной нормальной жизни, перестав делиться на привитых и непривитых, сняв маски и убрав эту тему с передовиц. Все будут ходить везде и никто никого не будет принуждать прививаться», – считает Левицкий.