Большинство вузов в РФ проведут вступительные испытания дистанционно - Фальков

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство вузов в России намерено провести вступительные испытания дистанционно, при этом по творческим специальностям они пройдут в очном формате, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"С учетом непростой обстановки абсолютное большинство университетов перевели эти испытания в удаленный формат. <…> Вместе с тем хотел бы отметить, что у нас уникальная ситуация в вузах, реализующих творческие специальности. Учитывая их специфику, полноценно провести вступительные испытания удаленно вряд ли будет возможно, поэтому они планируют, как и в прошлом году, свои вступительные испытания провести преимущественно очно, конечно, с соблюдением всех мер профилактики", - сказал он.