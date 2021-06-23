Большинство вузов в РФ проведут вступительные испытания дистанционно - Фальков
17:00 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство вузов в России намерено провести вступительные испытания дистанционно, при этом по творческим специальностям они пройдут в очном формате, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
"С учетом непростой обстановки абсолютное большинство университетов перевели эти испытания в удаленный формат. <…> Вместе с тем хотел бы отметить, что у нас уникальная ситуация в вузах, реализующих творческие специальности. Учитывая их специфику, полноценно провести вступительные испытания удаленно вряд ли будет возможно, поэтому они планируют, как и в прошлом году, свои вступительные испытания провести преимущественно очно, конечно, с соблюдением всех мер профилактики", - сказал он.
НОВОСТИ
- 16:46 23.06.2021
- Известный ресторатор Дмитрий Левицкий поддержал обязательную вакцинацию и систему ковид-ограничений в Москве
- 16:32 23.06.2021
- Индийский штамм ковида наиболее распространен в Москве, Нижегородской и Саратовской областях - Голикова
- 16:12 23.06.2021
- Минобороны Британии заявило, что ее эсминец совершал мирный проход через воды Украины
- 16:00 23.06.2021
- В России госпитализированы с ковидом 130 тыс. человек - Мурашко
- 15:57 23.06.2021
- Президент Российского еврейского конгресса: "Бероев объявил гражданскую войну"
- 15:32 23.06.2021
- Практику извинений на камеру поддержали в Госдуме и ОП
- 15:12 23.06.2021
- Morgan Stanley запретит непривитым от COVID-19 сотрудникам и клиентам доступ в офис в Нью-Йорке
- 15:12 23.06.2021
- Российский Су-30СМ сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Охотским морем - МО РФ
- 15:00 23.06.2021
- Военный атташе Британии вызван в МО РФ из-за нарушения госграницы эсминцем в Черном море
- 14:32 23.06.2021
- Дефицита вакцин в России не будет - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать